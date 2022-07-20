Выставку «Петр Великий. Рождение империи» продлили до конца года
Выставка «Петр Великий. Рождение империи» в павильоне «Россия - Моя история» на ВДНХ продлится до конца года. Изначально планировалось, что она закончит работу 30 сентября.
С 10 июня выставку посетили свыше 20 тысяч человек, а также было проведено более тысячи экскурсий, сообщил замдиректора по развитию проекта "Россия - моя история" Александр Тарасов.
Продление работы экспозиции связано с большим интересом посетителей, рассказал первый заместитель гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев. «У нас в практике это второй случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Вот эта выставка и выставка о [Викторе] Цое в Манеже», - отметил он.
Экспозиция в жанре иммерсивного спектакля-биографии размещена в 18 залах, которые разделены на 10 основных тематических зон. Посетители могут изучить эпоху Петра I при помощи управляемой жестами графики, объемных декораций с поверхностным видеомэппингом, эффектного дизайна и застройки. Кроме того, в каждом зале размещено большое количество датчиков, благодаря которым можно взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.
Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ, ПФКИ, фонда "Перспектива", Института российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН), Российского военно-исторического общества и исторического факультета Московского педагогического государственного университета.
Обложка: vdnh.ru
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