Выставку «Петр Великий. Рождение империи» продлили до конца года

Выставка «Петр Великий. Рождение империи» в павильоне «Россия - Моя история» на ВДНХ продлится до конца года. Изначально планировалось, что она закончит работу 30 сентября.

С 10 июня выставку посетили свыше 20 тысяч человек, а также было проведено более тысячи экскурсий, сообщил замдиректора по развитию проекта "Россия - моя история" Александр Тарасов.

Продление работы экспозиции связано с большим интересом посетителей, рассказал первый заместитель гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев. «У нас в практике это второй случай, когда выставка пользуется таким ажиотажем, что ее авторы принимают решение о продлении. Вот эта выставка и выставка о [Викторе] Цое в Манеже», - отметил он.

Экспозиция в жанре иммерсивного спектакля-биографии размещена в 18 залах, которые разделены на 10 основных тематических зон. Посетители могут изучить эпоху Петра I при помощи управляемой жестами графики, объемных декораций с поверхностным видеомэппингом, эффектного дизайна и застройки. Кроме того, в каждом зале размещено большое количество датчиков, благодаря которым можно взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.

Проект создан при поддержке Министерства культуры РФ, ПФКИ, фонда "Перспектива", Института российской истории Российской академии наук (ИРИ РАН), Российского военно-исторического общества и исторического факультета Московского педагогического государственного университета.

Обложка: vdnh.ru