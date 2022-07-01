Выставка в Музее Победы расскажет о народном ополчении в годы Великой Отечественной войны

Выставка открылась 1 июля. Посетителям представят снимки, на которых запечатлены новобранцы народных дивизий. Фотографии рассказывают о быте добровольцев и процессе обучения их красноармейцами. В числе экспонатов – агитационный плакат «Наши силы неисчислимы», архивные документы, содержащие условия вступления в народное ополчение, и номер газеты «Комсомольская правда» от 11 июля 1941 года, где опубликованы заявления жителей Москвы с просьбой присоединиться к добровольцам. Кроме того, гости музея увидят личные вещи тех, кто боролся с агрессором, сообщает Российское информационное агентство «Победа РФ».

Выставка, посвящённая подвигу ополченцев, открыта до 18 июля 2022 года.

«Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение» было принято Военным советом Московского военного округа 2 июля 1941 года. На фронт отправили 12 стрелковых дивизий, сформированных каждым административным районом столицы. В них вошли порядка 160 тыс. человек.

Обложка: РИА «Победа РФ»