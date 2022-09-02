Выставка о Девятаеве открылась в Казани
Сегодня Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Казани презентовал выставку «Жизнь как подвиг» о Михаиле Девятаеве. Открытие приурочено к 65-летию со дня присвоения легендарному лётчику-фронтовику звания Героя Советского Союза.
Среди экспонатов – личные вещи Михаила Девятаева: лётная куртка, которую он с довоенных времён носил в казанском аэроклубе; речной капитанский китель – с 1957 года Девятаев был капитаном речного флота Казани, возглавлял экипажи самых первых отечественных судов на подводных крыльях – «Ракеты» и «Метеора».
Представлены макеты самолётов, на которых он летал; в том числе «Аэрокобры» (США) – на ней Девятаева подбили в 1944-м воздушном бою у Львова, тогда в бессознательном состоянии летчик попал в плен.
- Михаил Петрович Девятаев – житель Казани, лётчик-легенда, который угнал немецкий бомбардировщик «Хейнкель» с секретным оборудованием. Это был побег из нацистского концлагеря на острове Узедом в Балтийском море. Узник, который попадал на этот засекреченный объект, был обречён. Этот побег – просто фантастика! – рассказал заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.
На выставке можно увидеть и макет «Хейнкеля». На таком самолёте 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных бежали с острова Узедом, где немцы разрабатывали новые ракеты. Александр Александров рассказал, что «Девятаев не знал специфики «Хейнкеля», он летал на принципиально иных самолетах, впервые в жизни сел за штурвал неизвестной машины. И довёл её до своих».
С побегом Девятаева советское командование получило сведения о засекреченном объекте Узедом и точные координаты стартовых установок ракет «Фау». Это обеспечило успех воздушной атаки на остров. На самолёте «Хейнкель» находилось секретное оборудование, аналогов которого не было в СССР.
Инициатор выставки – Фонд Михаила Девятаева, которым руководит сын лётчика-героя Александр Девятаев. Партнёры – Российское военно-историческое общество, Дом занимательной науки и техники (Казань) и Казанский речной техникум.
На выставке планируется проведение встреч школьников и студентов с сыном Михаила Петровича, а также просмотр и обсуждение фильма «Девятаев».
Выставка «жизнь как подвиг» доступна по билетам в музей до 13 ноября, её можно посетить по Пушкинской карте.
Обложка: РВИО
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