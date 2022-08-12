Выставка «Авиация Первой мировой» открыта в Музее техники Вадима Задорожного

Сегодня, в день 110-ой годовщины создания Военно-воздушного флота России, в Музее техники Вадима Задорожного в Красногорске открылась новая экспозиция «Хроники воздушных кораблей. Авиация Первой мировой».

На ней представлены вооружение, амуниция, униформа, музейные экспонаты, предметы быта и интерьера Первой мировой войны 1914 ‒ 1918 годов. Уникальная коллекция рассказывает о пути военнослужащих различных родов войск в военную авиацию, становление которой происходило именно в тот период.

- Сегодня большой праздник для всех любителей военной истории в нашей стране - открывается, по сути, новое музейное помещение в одном из самых замечательных исторических музеев нашей страны. Чем больше будет таких музеев, тем лучше для сохранения исторической памяти. И то, что сегодня здесь открывается экспозиция, посвященная воздухоплаванию и рождению военно-воздушных сил в нашей стране – замечательно вдвойне, - сказал помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский. – На выставке представлен самолет «Илья Муромец» - абсолютное чудо техники той поры. На фронте ходила легенда, что за все годы Первой мировой войны сбит только один такой «Илья Муромец». Это была неуязвимая боевая машина.

Полноразмерный макет легендарного «Ильи Муромца» создан из материалов и по технологиям, которые использовались 100 лет назад авиаконструктором Игорем Сикорским. «Русский воздушный богатырь» имел 4 двигателя, и двухлонжеронные крылья: размах верхнего достигал 34,5 м, нижнего – 21 м. С началом Первой мировой войны самолет вошел в состав Императорского военно-воздушного флота и успешно применялся в качестве бомбардировщика и разведчика на фронте. Кроме того, на «Илье Муромце» установлен ряд мировых рекордов по грузоподъемности и дальности полета.

- От имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева хочу поздравить всех с праздником, с открытием экспозиции. Это колоссальный слаженный труд работы рестовраторов, всей большой команды, - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. – Важно, что здесь нет ни одной фальшивой детали, ни одного фальшивого элемента. Если вы возьмете форму, то все ткани такие же, как в то время. Если взять оружие, то оно также восстановлено с величайшей точностью. Здесь вы не просто прикасаетесь к истории, вы начинает жить в ней. Музей Задорожного несет огромнейшую миссию – сохраняет для наших детей и внуков историческую правду, достоверность.

Для посетителей выставки «Хроники воздушных кораблей. Авиация Первой мировой» в музее Задорожного запланированы бесплатные экскурсии, которые будут проходить каждые полчаса. Гости услышат увлекательные рассказы о ходе боевых действиях и подвигах русских солдат и офицеров во время Первой мировой войны.

- На выставке собраны не только одежда, вооружение и фотографии, здесь, прежде всего, дух Первой мировой войны. Экспозиция рассказывает о наших летчиках-героях, о становлении российской военно-воздушной авиации, - сказал основатель Музея техники Вадим Задорожный. – У нас происходит театральное действие - выходят военнослужащие в одежде того времени, и начинают рассказывать о событиях того времени. Посетители попадают в атмосферу, где говорят не экспонаты, а люди той эпохи. Зрители получают незабываемые эмоции!

Справочно:

Музей Вадима Задорожного основан 12 апреля 2008 года. Один из крупнейших в Европе частный музей исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретро-автомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта. Большая часть находится на ходу. Для посетителей организованы увлекательные экскурсии, мастер-классы, а также катание на ретро-автомобилях и бронетехнике.

Музей располагает реставрационными мастерскими, большим архивом, библиотекой, офисными и административными помещениями, сувенирными магазинами и отдельной охраняемой парковкой. Он ведет активную исследовательскую работу, участвует в проведении военно-исторических реконструкций, включая ежегодную реконструкцию военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Обложка: rvio.histrf.ru