Вышла новая книга Научного директора РВИО Михаила Мягкова о Московской битве

Российское военно-историческое общество презентовало новую книгу Научного директора РВИО Михаила Мягкова “Ответный удар Москвы. 1941-1942”, посвященную истории битвы за Москву. Научный труд выпущен в серии “Библиотека Российского военно-исторического общества”.

В основе работы - многочисленные российские и зарубежные архивные источники, а также мемуары, дневники, письма и другие документы. Впервые в книге будут представлены уникальные архивные фотографии. Научный труд будет интересен школьникам, студентам и профессиональным исследователям, которые занимаются данным периодом Великой Отечественной войны.

Научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук Руслан Гагкуев отметил, что благодаря легкости подачи информации, научный труд будет рекомендован для старшеклассников в качестве учебного пособия.

Символично, что книга вышла к 80-летию Обороны Москвы. Круглую дату в этом году широко отмечают не только в столице, но и по всей России. В честь 80-летия обороны Москвы и контрнаступления Красной Армии открыты новые музеи и памятные знаки, организованы тематические выставки, запущены мультимедийные проекты, проводятся экскурсии и лекции.

Михаил Юрьевич Мягков - специалист по истории Великой Отечественной войны, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России, научный директор Российского военно-исторического общества, советник министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.