Вучич рассказал, что трижды пытался попасть в бывший концлагерь Ясеновац в Хорватии
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что уже трижды пытался поехать в бывший концлагерь Ясеновац в Хорватии, но каждый раз получал отказ от Загреба. Об этом он рассказал в ходе обращения к нации.
Ранее стало известно, что власти Хорватии Запретили лидеру Сербии в частном порядке посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. В Белгрде охарактеризовали это решение как антиевропейское.
«Я хотел приехать и положить цветы к памятнику, назвать это хаосом и провокацией - даже я был удивлен. <...> За 81 год ни один президент Сербии не был в Ясеноваце, я хотел показать, что мы никогда не забудем сербские жертвы, как и еврейские и цыганские», - заявил Вучич.
Он добавил, что собирался приехать в Ясеновац в сентябре 2021 года, а также в марте и июле 2022 года. Несколько дней назад премьер Хорватии Андрей Пленкович передал Вучичу просьбу не приезжать в мемориальный комплекс.
Обложка: Geert Vanden Wijngaert / AP
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