Восстановление мемориала «Непокоренные» в ЛНР идет полным ходом

В город Краснодон Луганской Народной Республики прибыла рабочая группа Российского военно-исторического общества во главе с заместителем Председателя РВИО Николаем Овсиенко. Одним из главных вопросов повестки дня стало восстановление мемориала «Непокоренные». На выездном рабочем совещании, которое состоялось на территории мемориального комплекса, также присутствовали: Советник Главы Луганской Народной Республики Марина Филиппова, Министр культуры спорта и молодежи Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров, глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко. В рамках встречи представители руководства ЛНР и Российского военно-исторического общества обсудили аспекты реконструкции мемориала, которая уже идет полным ходом. - Сегодня - уже третий мой визит в Краснодон. Я хотел убедиться, как идут работы по самому мемориалу. Мы заслушали доклады специалистов по тому, что уже сделано. И сделано уже многое! Полностью исследована фундаментная плита, потому что в самом начале эксперты сделали заключение, что все трещины, которые пошли по памятнику, образовались из-за неустойчивости фундамента (подвижек). В эти трещины попадает вода, которая, замерзая в зимнее время, разрывает «тело» мемориала. Технология восстановительных работ достаточно сложная. На сегодняшний день положение фундамента стабилизировано. И теперь рабочие приступили к обработке швов, - рассказал Николай Овсиенко. Следующим этапом будет герметизация каркаса памятника. Результаты плодотворного взаимодействия высоко оценил глава Администрации города Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко:

- Мы обсудили ряд важных вопросов, прежде всего, касающиеся реконструкции памятника. После восстановления его структурной части будет сделана покраска. В будущем вокруг памятника предполагается сделать покрытие из гранитной плитки, а сам памятник будет реконструирован, как арт-объект. Также решались вопросы о благоустройстве территории вокруг памятника. Это будет новый, современный взгляд на подвиг и историю, совершенную героями-молодогвардейцами, - отметил Сергей Козенко.

Напомним, мемориал «Непокоренные» был открыт в Краснодоне в 1982 году на месте казни членов комсомольского подполья «Молодая гвардия». Своими силами специалисты ЛНР осуществляли уход за скульптурной композицией. Однако, по причине повреждений, вызванных природными физико-химическими процессами, монумент нуждается в комплексном восстановлении. По итогам диагностики скульптур и фундамента было принято решение проводить восстановительные работы без демонтажа скульптурной композиции.

Реставрационные работы на месте мемориального комплекса «Непокоренные» ведет Российское военно-историческое общество.

Под контролем РВИО ранее был выполнен комплекс подготовительных работ: проведены необходимые инженерные и геологические изыскания; определена несущая способность грунтов; проведены все необходимые замеры несущей способности существующей монолитной плиты; сделаны шурфы для укрепления бетонного основания; возведены строительные леса; начата пескоструйная обработка всех фасадов, а также реставрация чугунных элементов скульптурной части мемориала.

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