Волонтеры в рамках акции "Сад памяти" высадили 100 деревьев у Псковско-Печерского монастыря

Волонтеры в ходе акции «Сад памяти» высадили у стен Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря 100 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

«В городе Печоры Псковской области впервые прошла международная акция "Сад памяти". Около Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря более 90 волонтеров посадили 100 деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», - сообщили организаторы акции.

Участие в мероприятии принял и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). «Для каждого из нас высокая честь почтить память падших воинов, воинов печерян. Их подвиг, любовь к Родине и самоотверженность будут оставаться в памяти наших сограждан. Воспитываются люди на примерах героев, а не на патриотических заклинаниях. Надеюсь, что великие подвиги этих выдающихся людей будут увековечены и в деревьях, и в других прекрасных символах», - заявил он.

Обложка: monasterium.ru