Волонтеры со всей России исследуют крепость на Балтике

В Балтийске Калининградской области начался добровольческий сезон долгосрочной комплексной экспедиции по поиску и обследованию объектов военно-технической истории Балтийского флота. Волонтеры не только обследуют старинную крепость, но и познакомятся с историей региона.

Расположенная в 50 километрах от Калининграда в створе Балтийской косы крепость сильно пострадала в годы Второй мировой войны. Среди задач экспедиции - очистка территорий и внутренних помещений от последствий военного времени. Кроме того, ученые с помощью добровольцев проведут поиск необозначенных на чертежах помещений и зафиксируют действующее состояние цитадели для восстановления её ансамбля. Волонтеры поучаствуют в геофизических и магнитометрических работах, 3D-сканировании и фотограмметрии территории и внутренних помещений цитадели. Все собранные данные будут применены при создании цифровой модели крепости.

«Среди добровольцев первой смены много ребят из Сибири, и для большинства из них знакомство с регионом происходит впервые. В течение смены их ждёт и богатая экскурсионная программа — они побывают в разных уголках Калининградской области. Туризм и экспедиции РГО тесно связаны», - добавил Андрей Иванов, руководитель экспедиции "Тайны Янтарного края".

Крепость была построена шведами в первой трети XVII века. В конце XVII века ее посетил Пётр I. В период Семилетней войны в стенах крепости был размещен российский гарнизон. После окончания Великой Отечественной войны в цитадели дислоцировались воинские подразделения и военно-морская база Балтийского флота. Первые работы по ее изучению начались с открытия филиала Музея Балтийского флота.

Обложка: Центр Современной истории / Денис Ульянкин