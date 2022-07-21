Волонтеры помогут сохранить памятники ВОВ в самом северном поселке России
Волонтеры проекта «Чистая Арктика» поучаствуют в акции по сохранению памятников Великой Отечественной войны в поселке Диксон – самом северном населенном пункте страны.
«Экспедиция к самому северному населенному пункту России - на полуостров Таймыр - продлится со 2 по 12 августа. Именно здесь, в островной части поселка, находятся обелиски и памятники морякам - защитникам Диксона. На территории почти в 30 га около 20 добровольцев уберут мусор (металлолом и древесину), разберут старый ангар, а также приведут в порядок сами монументы», - рассказали в пресс-службе проекта.
Для проведения работ волонтерам предоставят спецтехнику, в том числе тракторы, бульдозеры и прицепы.
Обложка: sfu-kras.ru
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