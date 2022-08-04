Военно-патриотический фестиваль «История Оружия Русского» прошел в Московской области
Мероприятие состоялось на площадке Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России "Музейный комплекс "Дорога Памяти", его посетили около 8700 человек.
На семи интерактивных площадках посетители смогли пройти сквозь эпохи – от XIII до XX века. Русские дружинники XIII века показали экспозицию средневекового холодного и метательного оружия, обучили стрельбе из лука и метанию сулиц. Стрельцы представили выставку «огневого боя», применявшегося Русской армией в XVI веке, и познакомили с первыми передвижными укреплениями на мастер-классе «Гуляй, город». Гвардейцы-преображенцы рассказали о реформах Петра I в оружейном деле, первых оружейных заводах и серийных образцах вооружения, а также дали уроки по метанию гренад и фехтованию. Солдаты Русской Императорской армии времен наполеоновских войн продемонстрировали макеты огнестрельного и холодного оружия России и Европы XIX века, провели мастер-классы по владению мушкетом и перестроению в каре. Бойцы Рабоче-крестьянской Красной Армии дали возможность взять в руки легендарное оружие: ППШ, Мосинку, ТТ, Наган, прицелиться из пулемета Максима, взвалить на плечо противотанковое ружье Симонова, зарядить 45-мм орудие, передать сообщение азбукой Морзе и написать письмо-треугольник на фронт.
Фестиваль прошёл в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Организатор – АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при содействии Центра исторической реконструкции «Гарнизон-А».
Обложка: Tamara Antipina
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