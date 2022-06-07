Военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь" впервые с начала пандемии пройдет в очном формате

Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» в 2022 году пройдет на традиционной площадке возле деревни Большой Оёш в Новосибирской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

Фестиваль пройдет 12 июня. На 14 площадках будут представлены 10 исторических эпох. Зрители смогут посетить детские рыцарские турниры, исторический тир и выставку военной ретротехники. Также в программе – реконструкция боев военного конфликта в Афганистане и Великой Отечественной войны. Особенностью фестиваля станет реконструкция петровской эпохи в Сибири. Предполагается, что в мероприятиях примут участие порядка 500 реконструкторов.

«На протяжении всего фестиваля для зрителей будет работать площадка, где будут представлены первые солдаты петровской эпохи в Сибири. То есть это их форма, амуниция, одежда. Реконструкторы восстановили самые первые сибирские мундиры, снаряжение петровской эпохи - именно Сибирского драгунского, Московского и Санкт-петербургского гарнизонных полков в 1715 году», - отметил Зимняков.

Также в этом году участники впервые за Уралом подготовили площадку исторической реконструкции "Античность". Гостям покажут полевой лагерь легионеров армии Древнего Рима, которые принимали участие в Боспорской войне.

Обложка: sibpatriotcentr.ru