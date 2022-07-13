Во Владивостоке покажут материалы о первом русском городе Заполярья

Музейно-выставочный комплекс имени Шемановского Ямало-Ненецкого автономного округа представит во Владивостоке материалы о Мангазее - первом русском городе Заполярья. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, выставка будет называться "Поход на Восток. Остроги Сибири".

Сообщается, что город был основан в 1601 году за полярным кругом в нижнем течении реки Таз (нынешний красноселькупский район ЯНАО) и просуществовал на карте всего 71 год, успев за столь короткое время выполнить великую миссию.

“Мангазея стала оплотом русского государства на севере Сибири, отправной точкой для освоения новых земель, главным поставщиком драгоценной пушнины в государственную казну", - говорится в сообщении.

На выставке представят археологические находки, чертежи и документы, рассказывающие об освоении сибирских земель, становлении русской государственности, подвиге первопроходцев и появлении первых русских форпостов.

Заведующий сектором археологии и этнографии музейно-выставочного комплекса имени Шемановского Никита Перцев отметил, что коллекция, которой располагает музей, представляет все стороны жизни древнего города и его жителей - от производства до духовной жизни, культуры и досуга.

"На выставке во Владивостоке будет представлено порядка 150 артефактов, экспонаты подобраны так, чтобы освятить самые значимые аспекты: охоту и промыслы, торговлю, эпиграфику", - сказал Перцев.

Выставочный проект "Поход на Восток. Остроги Сибири" пройдет в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева с 18 июля по 23 сентября.

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