Во Владивостоке откроется выставка о покорении Сибири

Во Владивостоке 18 июля начнет работу выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири». Экспозиция поведает о присоединении Сибири к Российской Империи.

«В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева готовится к открытию новая выставка "Поход на Восток. Остроги Сибири". Это рассказ о том, как осваивались земли за "Каменным поясом", от Урала к Тихому океану, как неведанный до XVI века регион постепенно раскрывал свои тайны первопроходцам. Это время описано в документах, отражено на картах и сохранилось в предметах и одежде, которые помнят тепло людей, живших сотни лет назад», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

Отмечается, что помимо Музея-заповедника истории Дальнего Востока в проекте примут участие Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, а также Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.

Обложка: arseniev.org