Во Владивостоке откроется выставка о покорении Сибири
Во Владивостоке 18 июля начнет работу выставка «Поход на Восток. Остроги Сибири». Экспозиция поведает о присоединении Сибири к Российской Империи.
«В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева готовится к открытию новая выставка "Поход на Восток. Остроги Сибири". Это рассказ о том, как осваивались земли за "Каменным поясом", от Урала к Тихому океану, как неведанный до XVI века регион постепенно раскрывал свои тайны первопроходцам. Это время описано в документах, отражено на картах и сохранилось в предметах и одежде, которые помнят тепло людей, живших сотни лет назад», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
Отмечается, что помимо Музея-заповедника истории Дальнего Востока в проекте примут участие Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, а также Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.
Обложка: arseniev.org
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