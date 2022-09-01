Во дворе киевской гимназии демонтировали бюст Пушкина
Во дворе киевской гимназии №153 демонтировали бюст Александра Пушкина. Его снесли перед началом нового учебного года.
Сейчас во дворе гимназии остался постамент, на котором был установлен бюст русского поэта, передают «Украинские новости».
Власти Украины в последнее время проводят кампанию по так называемой тотальной дерусификации. По всей стране сносятся памятники, связанные с Россией и Советским Союзом, а также переименовываются улицы.
Обложка: Украинские новости
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