Внеземной кинжал и другие нераскрытые тайны Тутанхамона

Ровно сто лет назад, 4 ноября 1922 года британский археолог Говард Картер обнаружил первую ступень гробницы в египетской Долине царей. Она принадлежала фараону-подростку Тутанхамону Небхеперуре, более известному в наши дни как Тутанхамон. Открытие сразу стало сенсацией. Спустя столетие мировые СМИ вновь не смогли обойти вниманием эту тему, тем более что остались еще нераскрытыми некоторые секреты Тутанхамона.

Все началось 4 ноября 1922 года, когда рабочие под руководством Картера обнаружили каменную ступеньку в неисследованной части Долины царей. Начались раскопки, и к 23 ноября команда раскопала целиком лестницу, ведущую к таинственной двери. Она была украшена иероглифической надписью, которую тут же удалось расшифровать. Так мир узнал, что за таинственной дверью находится гробница безвестного фараона Тутанхамона.

Открытие прославило Картера дважды - сначала мир облетело известие о том, что гробница полна сокровищ. Действительно, Тутанхамон был погребен с невероятным количеством предметов роскоши. Как раз в эти дни музейным сообществом готовится большая выставка, экспонатами которой станут тысячи предметов из усыпальницы Тутанхамона. Всего же при открытии было каталогизировано 5398 предметов, в том числе золотая маска для лица, трон, луки, чаши, сотни статуй слуг, мебель и даже нижнее белье. А ведь есть подозрения, что Картер внес в каталог не все найденные предметы, а кое-что "прикарманил", как кое-что могли прикарманить и простые рабочие, которых археолог привлекал к раскопкам.

Даже гроб был уникальным - он состоял из трех саркофагов, вложенных друг в друга, причем один из них был золотым. Первый из трех гробов впервые был продемонстрирован публике только 21 сентября 2019 года. Сейчас он ожидает реставрации в лаборатории нового Большого египетского музея за пределами Каира. Удивительно, но мародеры за 3300 лет, прошедших со дня смерти фараона, так и не разграбили роскошную усыпальницу, хотя в древности это было делом обычным. Почему они ее не тронули?

Второй фактор, сыгравший на руку всемирной славе, - легенда о проклятии, которое якобы коснулось всех, кто вместе с Картером раскапывал гробницу. Эти люди заболевали и погибали при весьма таинственных обстоятельствах. Впрочем, сейчас ученые с уверенностью говорят - никакого проклятия не существует, а миф, порожденный стечением обстоятельств, возможно, и был запущен для того, чтобы Тутанхамон (и Картер вместе с ним) стал знаменит. Как бы то ни было, но именно тогда мир охватила мода на все египетское. История с проклятием была экранизирована - в 1932 году вышел фильм "Мумия" с Борисом Карлоффом в главной роли. Это была история об археологе, нашедшем гробницу, и ожившей мумии, завернутой в льняную ткань. Идея сюжета возникла из серии странных смертей, произошедших после открытия гробницы Тутанхамона. Например, загадочная смерть менее чем через пять месяцев после находки поразила лорда Карнарвона, спонсора раскопок Картера.

Поразительно, но всемирная слава к Тутанхамону пришла спустя тысячелетия, а при жизни он ничем особенным не отметился. Фараон умер в возрасте 19 лет, так ничего и не добившись, но в наши дни "воскрес", превратившись в настоящую суперзвезду. Известно, что Тутанхамон вступил на трон около 1334 года до нашей эры, когда ему было 10 лет. В истории египетских фараонов он по своим заслугам занимает второстепенное место. Возможно, преувеличены и слухи о его невероятном богатстве - просто его гробница оказалась единственной, дошедшей до наших дней запечатанной. Но надо признать - многие предметы, включая погребальную маску, за прошедшие сто лет стали культовыми.

Несмотря на то, что историю Тутанхамона ученые всего мира изучают уже целое столетие, некоторые его тайны остаются неразгаданными. Например, до сих пор ученые спорят о причине смерти и даже облике фараона-подростка. Устоялось мнение о том, что он был очень хрупким и болезненным мальчиком, который был "косолап" и при ходьбе сильно хромал. Это навело некоторых исследователей на мысль о том, что причиной его смерти стала ослабленная иммунная система.

"Но недавние исследования показывают, что неправильно изображать Тутанхамона хрупким фараоном", - цитирует Science News египтолога Боба Брайера. По его словам, мумия Тутанхамона и предметы из гробницы указывают на его физическую крепость и на то, какое положение занимал он в обществе. Есть мнение, что юный фараон мог даже участвовать в войне. Брайер отмечает, что в гробнице были найдены воинские колесницы, кожаные доспехи и снаряжение для стрельбы из лука. Вероятно, Тутанхамон хотел взять все это с собой в загробный мир, значит, он мог быть охотником и воином. К тому же не так давно в других египетских храмах были найдены блоки с надписями из храма Тутанхамона, которые повторно использовались в более поздних строительных проектах. Так вот они изображают фараона во главе боевых колесниц, которые участвуют в неизвестных историкам битвах.

Вторая нераскрытая тайна Тутанхамона связана с Эхнатоном, которого многие исследователи считают его отцом. В историю он вошел как один из самых могущественных правителей Древнего Египта. Эхнатон был "царем-еретиком", который "отменил" всех предыдущих богов и создал культ бога Солнца Атона, велев всем поклоняться только ему. Ослушаться фараона никто не посмел, но после его смерти египтяне вернули себе прежний многообразный сонм божеств, а все сведения о правлении Эхнатона постарались из истории стереть.

Известно, что Эхнатон, сменивший имя и назвавший себя в честь Атона, переехал в изолированный город Амарну, где жил со своей женой Нефертити, шестью дочками и одним сыном, а также примерно с 20 тысячами своих последователей. Не так давно стало известно, что сына Эхнатона звали Тутанхатон, он также первоначально был назван в честь Атона. Но когда мальчик стал фараоном, его имя было изменено на Тутанхамон, в честь Амона, самого могущественного из египетских богов того времени. После смерти к Тутанхамону относились настолько пренебрежительно, что земля над его гробницей была сровнена и на ней были построены дома. Возможно, благодаря этому Картер и сумел найти гробницу нетронутой.

Кстати, с историей создания гробницы связана еще одна нераскрытая тайна. Фараоны начинали возводить свои гробницы, едва заняв место на престоле. На строительство, порой, уходили десятилетия. Но Тутанхамон правил всего девять лет, к тому же в начале правления он был очень мал и вряд ли мог сразу после восхождения на трон распорядиться о возведении гробницы для себя. Вместе с тем, египетские традиции требовали помещения мумифицированного тела в гробницу примерно через 70 дней после смерти. Видимо, такого времени хватало, чтобы тело превратилось в мумию.

Судя по косвенным данным, смерть Тутанхамона была преждевременной и неожиданной для его окружения. Есть мнение, что к тому моменту строительство гробницы даже не начиналось. Следовательно, у мастеров на ее возведение было не более 70 дней. Означает ли это, что гробница Тутанхамона была сооружена "на скорую руку"? Найденные в последние годы свидетельства указывают на то, что рабочие "перепрофилировали" многие предметы из гробниц других сановников для Тутанхамона. А изучение трех его саркофагов показало, что готовились они в большой спешке. Некоторые резные украшения не были завершены, а материалы, из которых был выполнен внешний саркофаг и его крышка, оказались различными. В своем новом исследовании Брайер предполагает, что с оригинальной крышкой произошло нечто такое, в результате чего она была утрачена. И рабочим пришлось срочно вырезать крышку из кварцита - вероятно, единственного материала, что оказался под рукой.

Еще одной тайной, которая лишь недавно была приоткрыта, является загадочный кинжал Тутанхамона. Он был обнаружен в числе 5398 каталогизированных предметов. Среди прочих артефактов находился набор железных лезвий, напоминающих Песеш-Каф - инструмент, используемый в "церемонии открывания рта". Такой ритуал проводили для умерших, чтобы они могли дышать, пить, есть и говорить в загробной жизни. Один из клинков и представляет собой железный кинжал в богато украшенных драгоценностями золотых ножнах.

Во времена Тутанхамона практики выплавки железа из руды фактически еще не существовало. Откуда же получил юный фараон железный кинжал? Тайна была приоткрыта лишь в 2016 году, когда был проведен рентгенофлуоресцентный спектрометрический анализ клинка. Он показал, что состав лезвия в основном состоит из железа, но в нем также присутствует 10,8 процента никеля и 0,58 процента кобальта. Это навело ученых на мысль о метеоритном железе. Они сравнили состав лезвия с составом 11 метеоритов и 11 современных стальных эталонов. В результате был сделан вывод о том, что состав и однородность лезвия тесно коррелируют с составом и однородностью метеоритов, то есть металл для изготовления кинжала был взят из источника внеземного происхождения.

Данный вывод был подтвержден исследованием, опубликованным в феврале 2022 года. Ученые сумели определить, что исходным материалом для изготовления кинжала был октаэдрит, один из наиболее распространенных типов железистых метеоритов. Однако тайной остается то, как кинжал попал к Тутанхамону. Исследования показали, что он не мог быть изготовлен на территории Древнего Египта. Может, это был подарок? Кстати, в дошедших до наших дней письмах Амарны, дипломатических документах XIV века до нашей эры, упоминаются дары из железа, подаренные фараонам Египта еще до правления Тутанхамона. В одном из таких писем отмечается, что Тушратта, царь Митанни (древнее хурритское государство XVII-XIII вв. до н.э., существовавшее на территории Северной Месопотамии), отправлял железные предметы, в том числе клинки, Аменхотепу III, которого египтологи считают возможным дедушкой Тутанхамона. Может, фараон-подросток получил свой загадочный кинжал по наследству?..

Есть и еще одна тайна: никто пока не изучал, как же именно получилось так, что гробница Тутанхамона навсегда изменила археологию, породила небывалую ранее нелегальную торговлю древностями, повлияла на моду и культуру всего мира, а самого Тутанхамона из безвестного древнего правителя превратила в одну из самых знаменитых личностей в истории. Похоже, эту тайну еще только предстоит раскрыть исследователям будущего.

Источник: https://rg.ru/