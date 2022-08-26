Власти Одессы переименуют более 200 связанных с Россией улиц

В Одессе городские власти выявили более 200 связанных с Россией названий улиц. В дальнейшем их переименуют.

«Прошло заседания историко-топонимической комиссии при Одесском городском совете, на котором мы завершаем процесс дерусификации [названий улиц города] согласно законодательству Украины. На сегодняшний день таких [связанных с Россией названий] больше 200», - рассказал заммэра Одессы Павел Вугельман.

Он отметил, что власти города создали интерактивную карту с указанием улиц, которые планируют переименовать. Также на ней отмечены новые названия для них, которые предложат на рассмотрение депутатам горсовета. В частности, предлагается переименовывать улицы так, чтобы формировались микрорайоны с улицами, названными в честь известных композиторов или городов-побратимов Одессы.

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