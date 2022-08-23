Власти Нарвы обсуждают вопрос подачи в суд на правительство из-за демонтированных памятников

В горсовете эстонского города Нарва рассматривают возможность обращения в суд из-за решения правительства республики о снятии с монумента в честь освобождения города советскими воинами в 1944 году танка-памятника Т-34 и других мемориальных знаков, связанных с Великой Отечественной войной.

«Мы не подвергаем сомнению то, что правительство может принимать те или иные решения, однако сомнение вызывает их соответствие законодательству. Для нас стоит вопрос о правомерности или противоправности отчуждения городского имущества», - заявил председатель горсобрания Владимир Жаворонков.

Он отметил, что в демократическом государстве подобные действия возможны по решению суда или по взаимному согласию сторон, передает ERR. «Ни того, ни другого не было, поэтому на повестку дня встает вопрос обращения в су», - подчеркнул Жаворонков.

Обложка: Александр Чиженок / Коммерсантъ