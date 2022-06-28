Власти Москвы поддержат увековечивание памяти Московского народного ополчения

Власти Москвы в 2022 году выделят 50 млн руб. на системную поддержку сообществу потомков московских ополченцев в работе по увековечиванию памяти Московского народного ополчения и патриотическому воспитанию молодежи. Соответствующщее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы будет оказывать системную поддержку сообществу потомков московских ополченцев в работе по увековечиванию памяти Московского народного ополчения и патриотическому воспитанию молодежи. В 2022 году на эти цели будет предоставлен грант из бюджета города Москвы в размере 50 млн рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

При поддержке властей города автономная некоммерческая организация "Сообщество потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны" планирует организовать лекции и уроки мужества, круглые столы, конференции, мемориально-патронатные акции и военно-исторические поездки по местам боев Московского народного ополчения, выставки, издание книг, брошюр и тематических путеводителей, а также проведение научно-исследовательской и архивной деятельности. Отмечается, что часть выделенных средств направят на развитие материальной базы и пополнение фондов школьных музеев, посвященных дивизиям Московского народного ополчения.

Обложка: mos.ru