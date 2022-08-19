Власти Львова уберут останки советских воинов с мемориального кладбища на Марсовом поле

Власти Львова решили перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, которые погибли при освобождении города от фашистов, с мемориального кладбища на Марсовом поле. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

"Исполком Львовского горсовета принял решение перезахоронить останки военнослужащих советской армии периода Второй мировой войны с Марсового поля по улице Мечникова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте их могил создадут мемориал украинским военнослужащим.

В настоящий момент идет подготовка архитектурного конкурса на новый проект мемориала на территории Марсового поля. "Архитектурное решение мемориала - это чередование полос черного и красного гранита, что должно символизировать георгиевскую ленту. Очевидно, что такие символы не могут существовать сейчас", - заявили в горсовете.

Мемориальный комплекс на Марсовом поле возле Лычаковского кладбища во Львове открыт в 1944 году. В современном виде он существует с 1974 года.

Ранее сообщалось , что во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, открытый в честь победы над нацизмом.

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