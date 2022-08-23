Власти Эстонии объявили государственной собственностью танк Т-34, который ранее демонтировали в Нарве
Власти Эстонии объявили государственной собственностью танк Т-34, который ранее демонтировали в Нарве с монумента в честь освобождения города советскими воинами в 1944 году. Об этом сообщили в кабмине страны.
«Правительство поручило департаменту полиции и пограничной охраны передать имущество Минобороны, которое будет хранить его в Военном музее», - сказано в сообщении.
В МВД страны отметили, что изучением военной истории в Эстонии и военного наследия будет заниматься Военный музей. «Логическим шагом будет передать монументы и их детали, которые до сих пор были на хранении полиции, в собственность государства, чтобы они вошли в число музейных экспонатов», - заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс.
Обложка: CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Минска. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России