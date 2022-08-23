Власти Эстонии объявили государственной собственностью танк Т-34, который ранее демонтировали в Нарве

Власти Эстонии объявили государственной собственностью танк Т-34, который ранее демонтировали в Нарве с монумента в честь освобождения города советскими воинами в 1944 году. Об этом сообщили в кабмине страны.

«Правительство поручило департаменту полиции и пограничной охраны передать имущество Минобороны, которое будет хранить его в Военном музее», - сказано в сообщении.

В МВД страны отметили, что изучением военной истории в Эстонии и военного наследия будет заниматься Военный музей. «Логическим шагом будет передать монументы и их детали, которые до сих пор были на хранении полиции, в собственность государства, чтобы они вошли в число музейных экспонатов», - заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс.

Обложка: CC BY-SA 2.0 / Tony Bowden / T-34 Tank, Narva-Jõesuu