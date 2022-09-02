Владимир Путин открыл Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Сегодня в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2022». В Форуме принимают участие около 1,5 тыс. предприятий и организаций, делегации из 72 государств.
Церемонию открытия Армейских международных игр и Международного форума «Армия-2022» посетил Президент России Владимир Путин. В приветственной речи он упомянул проведение специальной военной операции:
- Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса, - сказал Владимир Путин.
Президент поблагодарил отечественных производителей вооружений за работу на благо страны, подчеркнув, что народ России гордится своей армией и флотом.
Российское военно-исторческое общество представило на Форуме «Армия-2022» мультимедийную выставку «Календарь деяний Петра I». Экспозиция рассказывает о 200 деяниях Петра Великого.
Выставка подготовлена Российским военно-историческим обществом, Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I.
Форум «Армия-2022» продлится до 21 августа.
Для массового посещения он будет открыт с 19 по 21 августа.
Стенд Российского военно-исторического общества находится в павильоне D, справа от главной сцены.
Обложка: РВИО
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