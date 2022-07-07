Владимир Путин назвал главную задачу истории

Президент России Владимир Путин отметил, что главная задача истории - быть правдивой. Об этом он заявил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

Один из финалистов Роман Богатырев отметил, что в нынешних условиях главное - не забывать и не позволять перевирать историю. По его словам, история должна быть "и с зубами, и с кулаками".

В ответ на это слова конкурсанта глава государства заметил, что главное, чтобы история была правдивой. "Правдивой должна быть", - отметил президент.

Обложка: kremlin.ru