Владимир Путин назвал главную задачу истории
Президент России Владимир Путин отметил, что главная задача истории - быть правдивой. Об этом он заявил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
Один из финалистов Роман Богатырев отметил, что в нынешних условиях главное - не забывать и не позволять перевирать историю. По его словам, история должна быть "и с зубами, и с кулаками".
В ответ на это слова конкурсанта глава государства заметил, что главное, чтобы история была правдивой. "Правдивой должна быть", - отметил президент.
Обложка: kremlin.ru
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