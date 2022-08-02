Вблизи Куликова поля нашли 200-летний перстень с изображением греческой богини
Археологи в ходе исследования древнерусского поселения XIV века вблизи Куликова поля обнаружили перстень с изображением греческой богини Афины Паллады. Предполагается, что он был изготовлен около 200 лет назад.
«Необычный перстень с изображением греческой богини Афины Паллады стал случайной находкой во время исследования древнерусского поселения XIV века. <…> Перстень качественного литья и удивительной сохранности», - рассказали в Государственном музее-заповеднике «Куликово поле».
На перстне изображена фигура женщины в драпировке, голову которой защищает шлем. В левой руке воительница держит копье, у ног слева расположен массивный щит с изображением Медузы Горгоны, а справа - змея. "За спиной - мощные крылья, которые могут символизировать Богиню Нику. Все эти атрибуты обязательны для изображения Афины Паллады - девы-воительницы, представительницы высшей мировой всепобеждающей силы, одной из самых почитаемых богинь Древней Греции", - отметили в пресс-службе музея.
Исследователи считают, что перстень мог принадлежать представителю княжеского рода.
Обложка: пресс-служба Государственного музея-заповедника "Куликово поле"
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