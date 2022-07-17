Вблизи Каира нашли гробницу командира наемников
Исследователи нашли на территории древнеегипетского некрополя Абусир возле Каира усыпальницу высокопоставленного сановника по имени Уахибра-меринейт. Гробница датируется началом V века до нашей эры.
В прошлом году археологи обнаружили в некрополе тайник рубежа VI–V веков до нашей эры. В нем хранились 370 больших керамических сосудов с остатками материалов для бальзамирования, неиспользованные сосуды для хранения внутренностей, а также некоторые более мелкие артефакты. Сосуды были подписаны именем некоего Уахибра-меринейт, сына госпожи Ирет-уру.
В нынешнем сезоне исследователи нашли и саму гробницу Уахибра-меринейт. Отмечается, что она подверглась разграблению еще в древности - в IV–V веках нашей эры. Благодаря текстам в усыпальнице исследователи выяснили, что Уахибра-меринейт командовал наемными воинами. Незавершенное состояние гробницы указывает на то, что его смерть наступила внезапно, сообщили в Министерстве туризма и древностей Египта.
В гробнице ученые обнаружили двойной саркофаг из белого известняка и базальта, покрытый текстом из 72-й главы «Книги мертвых». Внутри саркофага археологи нашли два амулета — так называемый «сердечный скарабей», который при пеленании мумии укладывался над сердцем, а также подголовник для мумии. В изголовье и изножье саркофага сохранился погребальный инвентарь, в том числе два деревянных ящика, содержавших 402 фаянсовых фигурки ушебти, 10 сосудов для благовоний и две канопы из травертина («египетского алебастра») без надписей, фаянсовая модель стола для заупокойных подношений и известняковый остракон с короткими отрывками из «Книги мертвых».
Отмечается, что планировка усыпальницы не имеет известных ученым точных аналогов. Находка позволяет значительно углубить понимание кризисного и неспокойного периода, когда в Египте начиналась эпоха персидского господства.
Обложка: Petr Košárek / Czech Institute of Egyptology, Charles University
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