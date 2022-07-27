В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

В Запорожье снесли памятник русскому поэту А.С. Пушкину, который был установлен более 20 лет назад. Об этом рассказали в Запорожском городском совете.

«Памятник пока демонтирован и убран на хранение. Где именно, мы не разглашаем. Он будет храниться там, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе», - передает «Укринформ» со ссылкой на представителя горсовета.

Отмечается, что монумент был демонтирован 26 июля по разрешению мэрии.

Обложка: korrespondent.net