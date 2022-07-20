В Заполярье нашли останки экипажа советского бомбардировщика

В районе населенного пункта Луостари в Мурманской области поисковики обнаружили останки экипажа скоростного бомбардировщика АНТ-40 (СБ).

“Найдены костные останки, монеты, пуговицы, нагрудные карабины, кусочек штурманской линейки, петлица с гимнастерки и так далее”, — сообщили в Североморском поисковом отряде “Ваенга”.

Как передает “Интерфакс”, в состав экипажа входили три человека: стрелок-бомбардир лейтенант Григорий Моргунов, командир звена лейтенант Иван Кедун, воздушный стрелок-радист младший сержант Борис Марков.

Самолет входил в 137-й Краснознаменный скоростной бомбардировочный авиационный полк. Он потерпел крушение 25 июня 1941 года на боевом задании по бомбардировке аэродрома Луостари.

Обложка: Североморский поисковый отряд "Ваенга" в VK