В Заполярье нашли останки экипажа советского бомбардировщика
В районе населенного пункта Луостари в Мурманской области поисковики обнаружили останки экипажа скоростного бомбардировщика АНТ-40 (СБ).
“Найдены костные останки, монеты, пуговицы, нагрудные карабины, кусочек штурманской линейки, петлица с гимнастерки и так далее”, — сообщили в Североморском поисковом отряде “Ваенга”.
Как передает “Интерфакс”, в состав экипажа входили три человека: стрелок-бомбардир лейтенант Григорий Моргунов, командир звена лейтенант Иван Кедун, воздушный стрелок-радист младший сержант Борис Марков.
Самолет входил в 137-й Краснознаменный скоростной бомбардировочный авиационный полк. Он потерпел крушение 25 июня 1941 года на боевом задании по бомбардировке аэродрома Луостари.
Обложка: Североморский поисковый отряд "Ваенга" в VK
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