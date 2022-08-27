В Югре обнаружили княжеское поселение тысячелетней давности

Российские исследователи обнаружили на границе Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области древнее княжеское поселение, возраст которого датируется 1 тыс. лет.

«Согласно преданию, в глубине таежных лесов в городке Тонх-хот (дом духа) на границе современных Ханты-Мансийского и Кондинского районов Ханты-Мансийского автономного округа и Уватского района Тюменской области жил князь, который много охотился и воевал, и для этих целей сам ковал себе наконечники стрел. Его резиденцию нам и удалось найти - это укрепленное береговое средневековое городище, представляющее собой наземную площадку высотой около полутора метров, окруженную рвом», - рассказала организатор экспедиции "Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование" Алена Родионова.

Она сообщила, что вблизи городища находится достаточно крупное поселение этого же периода, а на сопредельной территории - более древние поселения. Весь археологический комплекс расположен на труднодоступной территории, поэтому его изучение затруднено. Добраться до него можно на вездеходе или на лодке. Сейчас археологи планируют продолжить изучение территории, передает ТАСС.

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