В Якутию передан номер «Известий» с постановлением об автономии региона

Оригинальный выпуск вышел в печать в 1922 году

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что Якутия получила в дар номер газеты "Известия", где сто лет назад было опубликовано постановление об образовании Якутской Автономной Социалистической Советской Республики. По словам Николаева, на поиск оригинального издания было потрачено немало времени.

«После долгих поисков, благодаря проведенной кропотливой работе, нам удалось найти и привезти в Якутию поистине уникальный исторический документ, связанный с историей появления автономной Якутии. Это оригинальный номер газеты "Известия" от 10 мая 1922 года», - сообщил глава региона.

В номере опубликовано постановление президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета об образовании Якутской Автономной Социалистической Советской Республики с административным центром в городе Якутске. Николаев подчеркнул, что именно после этой публикации распоряжение вступило в силу.

Газета передана директору Национальной библиотеки Якутии Саргылане Максимовой.