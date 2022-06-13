В Якутии в честь столетия региона впервые провели смотр верховой езды

В Якутии в честь столетия региона впервые провели смотр верховой езды среди конных клубов Республики Саха, сообщает ТАСС. Соревнования прошли на Арктического государственного агротехнологического университета, на них зарегистрировались 25 участников в возрасте от 14 до 35 лет.

«Сегодня мы с радостью открываем наш первый проект, посвященный конному виду спорта. Данный проект был организован командой молодежного правительства, которое трудится и работает на общественных началах», - заявил председатель Молодежного правительства Якутии Петр Бурнашев.

Отмечается, что в ходе соревнований прошли зачеты по манежной езде, кавалетти и конкур.

Декрет об образовании Якутской АССР был подписан 27 апреля 1922 года. 70 лет спустя в этот же день вступила в силу конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта РФ.

Обложка: Виктория Сергеева, ЯСИА