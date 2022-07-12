В Якутии отреставрировали два объекта культурного наследия регионального значения
В Якутии в рамках проекта «Сохраним памятники» отреставрировали два объекта культурного наследия регионального значения.
«После реставрации открыта юрта, где в 1894-1901 годы жил Всеволод Ионов - политический ссыльный, автор работ по этнографии якутов. Объект расположен на территории Черкехского историко-мемориального музея в Таттинском улусе. В селе Намцы после ремонта торжественно открыли восстановленную трибуну, за которой в 1937 году выступил писатель Платон Ойунский во время национального праздника Ысыах», - рассказали в местном правительстве.
Отмечается, что с 2019 года в рамках реализации проекта уже отреставрировали 37 памятников исторического и культурного наследия в нескольких районах Якутии.
Обложка: пресс-служба АГИП
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