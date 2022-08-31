В Воронеже представят рукописные сборники XVIII-XIX веков
В музее-усадьбе Д. В. Веневитинова в Воронежской области 8 сентября откроется выставка "Топор и крест. Петр-реформатор" к 350-летию со дня рождения Петра I.
На выставке представят старинные церковные книги и рукописные сборники XVIII-XIX веков, рассказал заведующий музеем Сергей Волков.
"На выставке будут представлены материалы о Петре I и о [епископе Воронежском и Елецком, 1623-1703] Митрофане Воронежском духовном пастыре тех великих дел, которые осуществлял император на воронежской земле. Будут выставлены церковные издания XVIII-XIX веков, молитвенники, рукописные сборники XVIII века, альманах "Утренняя заря", гравюры современных авторов с изображением петровских верфей, домика, где Петр I жил во время работ в Воронеже. Будет выставлено порядка 50 экспонатов", - цитирует ТАСС Волкова.
По его словам, выставка названа по одноименной пьесе "Топор и крест" воронежского автора Федора Волохова, которая ставилась в Воронежском театре драмы в 1980-х годах. Волков уточнил, что выставка откроется 8 сентября и будет работать до 23 октября.
По его словам, на выставке также покажут две картины известного воронежского художника Василия Криворучко "Петр и Митрофаний" и "Петровские верфи", копии строительных инструментов, которыми в Воронеже создавали первый регулярный военно-морской флот России, чертежи первого корабля "Гото Предестинация" и его макет, чертежи речных судов водоизмещением 120-140 тонн, которые также строили на воронежских верфях, и другие экспонаты.
Ранее сообщалось, что архив Петра I изучат с помощью искусственного интеллекта.
Обложка: peterburg.center
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