В Вологде завершили проект реставрации кремля

Специалисты завершили проект реставрации Вологодского кремля, работы могут занять более пяти лет и затронуть все 19 объектов комплекса. Об этом сообщила гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

«С апреля 2020 года был заключен контракт, и выполнялись работы по разработке проектной и сметной документации, в том числе приспособление объектов Вологодского кремля. Сейчас мы завершили огромную двухгодичную работу и закрываем контракт. Одним из его условий было получение положительной государственной экспертизы на документацию, она получена. Это является основанием для выполнения уже реставрационных работ, для выделения и привлечения федеральных и региональных средств и проведения собственно реставрации», - сообщила Евсеева.

Она отметила, что на создание проектно-сметной документации было выделено порядка 100 млн руб. из областного бюджета, однако в ходе аукциона удалось на четверть снизить цену. Предполагается, что реставрация займет порядка пяти лет.

«В первую очередь в работу должны быть взяты Экономский и Безымянный корпуса Кремля, потому что именно эти объекты стоят законсервированные. Там начинались ремонтные работы, но из-за ограничения финансирования не были завершены. Именно в этих корпусах по нашему проекту планируем сделать открытые фонды. У нас появится возможность показать самые интересные, ценные предметы коллекций редкой книги, нумизматики, скульптуры, металла и многого другого, что сейчас либо вообще недоступно, либо совсем немного предметов представлено в главной экспозиции», - подчеркнула Евсеева.

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