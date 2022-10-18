В Великом Новгороде стартовал фестиваль исторических фильмов «Вече»

16 октября, в Великом Новгороде состоялось торжественное открытие XVI Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» . В нём принял участие губернатор Андрей Никитин.

– Мы с вами живем в историческое время, наш фестиваль как никогда актуален, – сказал глава региона. – Прекрасная программа, огромное количество премьер, которые посвящены важным событиям нашей истории, Великой Отечественной войне. Уверен, что и сегодняшние великие события мы тоже скоро увидим в кино.

Андрей Никитин пожелал зрителям интересных просмотров, а также поблагодарил организаторов за то, что в этом году фестиваль «Вече» шагнул из областного центра во все районы области.

Кроме конкурсных картин, будут показаны ленты классиков отечественного кинематографа Александра Роу и Александра Птушко, полный цикл «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и многое другое.

Также будет представлена авторская программа «Без срока давности…» Александра Звягинцева. В основе материалов – интервью свидетелей, узников концлагерей, историков, представителей поискового движения, уникальные архивные документы, подтверждающие факт геноцида мирного населения и других преступлений оккупантов против мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны.

В Новгородской областной библиотеке организуют показы неигрового исторического кино, детский киносеанс «Мультограм», мероприятия деловой программы, будут работать книжно-иллюстративные выставки, посвященные творчеству гостей и участников фестиваля.

– Новгород действительно есть начало начал. Здесь все говорит о вере, о земле нашей, о мощи народной. Я благодарна Андрею Сергеевичу за то, что много лет фестиваль проходит на этой удивительной земле, – сказала президент фестиваля исторического кино «Вече» Светлана Дружинина.

Фестиваль продлится до 20 октября. Форум проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Новгородской области.

Источник: https://novvedomosti.ru/news/

Обложка ©: Пресс-центр Правительства Новгородской области