В Великом Новгороде стартовал фестиваль исторических фильмов «Вече»
16 октября, в Великом Новгороде состоялось торжественное открытие XVI Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». В нём принял участие губернатор Андрей Никитин.
– Мы с вами живем в историческое время, наш фестиваль как никогда актуален, – сказал глава региона. – Прекрасная программа, огромное количество премьер, которые посвящены важным событиям нашей истории, Великой Отечественной войне. Уверен, что и сегодняшние великие события мы тоже скоро увидим в кино.
Андрей Никитин пожелал зрителям интересных просмотров, а также поблагодарил организаторов за то, что в этом году фестиваль «Вече» шагнул из областного центра во все районы области.
Кроме конкурсных картин, будут показаны ленты классиков отечественного кинематографа Александра Роу и Александра Птушко, полный цикл «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и многое другое.
Также будет представлена авторская программа «Без срока давности…» Александра Звягинцева. В основе материалов – интервью свидетелей, узников концлагерей, историков, представителей поискового движения, уникальные архивные документы, подтверждающие факт геноцида мирного населения и других преступлений оккупантов против мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны.
В Новгородской областной библиотеке организуют показы неигрового исторического кино, детский киносеанс «Мультограм», мероприятия деловой программы, будут работать книжно-иллюстративные выставки, посвященные творчеству гостей и участников фестиваля.
– Новгород действительно есть начало начал. Здесь все говорит о вере, о земле нашей, о мощи народной. Я благодарна Андрею Сергеевичу за то, что много лет фестиваль проходит на этой удивительной земле, – сказала президент фестиваля исторического кино «Вече» Светлана Дружинина.
Фестиваль продлится до 20 октября. Форум проводится при поддержке министерства культуры России и правительства Новгородской области.
Источник: https://novvedomosti.ru/news/
Обложка ©: Пресс-центр Правительства Новгородской области