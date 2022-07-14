В Великом Новгороде открыли бюст герою Сталинградской битвы Якову Павлову

В Великом Новгороде открыли бюст герою Сталинградской битвы, командиру пулеметного отделения 13-й гвардейской стрелковой дивизии Якову Павлову. Мероприятие приурочено к 80-летию начала Сталинградской битвы, сообщили в администрации Великого Новгорода.

Бюст установлен в сквере на набережной реки Гзень. Недалеко от этого места располагалось предприятие, на котором работал Павлов.

Автором памятника стал новгородский скульптор Сергей Гаев.

Яков Федотович Павлов родился 17 октября 1917 года в деревне Крестовая Валдайского района нынешней Новгородской области. В двадцать лет был призван в Красную армию. Великую Отечественную войну он встретил уже опытным солдатом. В 1942 году был направлен в 42-й гвардейский стрелковый полк 13-й гвардейской дивизии. В ее рядах вместе с сослуживцами участвовал в боях на подступах к Сталинграду и оборонял город от врага.

Именно с его именем связывают героическую историю “Дома Павлова”, оборона которого стала одной из самых значимых страниц Сталинградской битвы.

За время несения военной службы Павлов был награжден двумя орденами Красной Звезды, а 27 июня 1945 года за совершенный в Сталинграде подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

После демобилизации Яков Павлов жил и работал в Валдае, затем в Новгороде.

Обложка: администрация Великого Новгорода