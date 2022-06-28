В Великом Новгороде открылась выставка, посвященная 210-летию начала Отечественной войны 1812 года

В Детском музейном центре Новгородского музея-заповедника открылась выставка "Жил-был солдат отважный". Экспозиция посвящена 210-летию начала Отечественной войны 1812 года.

На выставке представлены элементы исторического военного костюма из фондов Новгородского музея-заповедника, в том числе облачение гренадера XVIII века, кивер офицерский лейб-гвардии Московского полка 1911 года и вицмундир офицерский XVIII - начала XIX века. Также частью экспозиции стала оловянная миниатюра из коллекции новгородца Кирилла Кошкина.

По словам организаторов выставки, миниатюра стала воплощением многолетних научных изысканий специалистов из разных стран мира. Элементы костюма до мельчайших деталей были воссозданы на основе скрупулезных исследований и реконструкций. Художники и скульпторы смогли максимально точно отразить визуальную реальность того периода истории, к которому принадлежат персонажи. Всего на выставке представлены порядка 60 фигурок солдат и офицеров российской, французской, австрийской, испанской и других армий, а также фигурки и исторических личностей, среди которых Наполеон и Кутузов.

Выставка продлится до 4 сентября, сообщает «Российская газета».

Обложка: пресс-служба Новгородского музея-заповедника