В Великом Новгороде обнаружены артефакты XII – XV веков

В Великом Новгороде в ходе раскопок на территории медопивоваренного завода "Богемия" ученые обнаружили печати светской и духовной власти города, пять берестяных грамот, серебряные монеты, а также предметы быта XV века. По словам исследователей, многие артефакты найдены на территории города впервые.

Под фундаментом одного из корпусов завода ученые обнаружили культурный слой мощностью до трех метров. Предполагается, что он датируется XII - серединой XV века. В нем найдены следы трех городских усадеб, а также большого числа хозяйственных и жилых построек, внутри которых сохранилось множество предметов быта новгородцев.

«Раскопки на участке только начались, но уже обнаружены находки, о которых можно сказать "впервые". Впервые найдены вислые печати тысяцкого Даниила Михайловича, архиепископа Симеона и золотая прикладная печать, впервые в тексте берестяной грамоты упоминаются "торпица" и икра», - рассказал руководитель Новгородской экспедиции ИА РАН Петр Гайдуков.

Обложка: архив интернет-портала «Новгород.ру»