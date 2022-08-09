В Великом Новгороде начался фестиваль уличного искусства "Страницы истории"

В Новгородской области стартовал всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории». В нем приняли участие 14 финалистов отборочного этапа. Они представили шесть регионов России – Москву, Подмосковье, Волгоград, Краснодар, Махачкалу и Владивосток.

«Новгородская область становится площадкой для творчества молодых уличных художников и граффити-райтеров уже в четвертый раз. В этом году фестиваль вновь расширяет границы. Впервые работы авторов появятся в Крестецком и Любытинском районах. Также продолжится оформление фасадов в Валдае и областном центре», - рассказали в правительстве Новгородской области.

В Великом Новгороде к работе над первым муралом уже приступил художник из Дагестана Алексей Калугин. Всего до конца лета участники фестиваля создадут девять муралов в четырех районах. В деревне Ручьи Крестецкого района мурал посвятят творчеству Велимира Хлебникова, который провел здесь последние дни своей жизни. В Любытине авторы раскроют тему природы и самобытной славянской культуры края, в Валдае на фасаде одного из домов появятся традиционные валдайские баранки, а в Великом Новгороде - необычные прочтения герба и символов города, сообщает ТАСС.

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