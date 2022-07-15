В Великобритании рассказали о найденном кладе начала нашей эры

Археолог из Великобритании Эдриан Марсден рассказал о результатах исследования клада, который был найден в графстве Норфолк в 2017 году. В числе находок оказались 10 римских золотых монет, отчеканенных во времена правления Октавиана Августа.

Марсден предполагает, что клад спрятали за пару десятилетий до начала римского завоевания Британии – в начале первого века нашей эры. Закопанная сумма сопоставима с двухлетним жалованием легионера, передает The Searcher .

Помимо золотых, были найдены более сотни римских медных монет, отчеканенных в первые три века нашей эры, два денария, несколько римских брошей и старинный статер. Все монеты были разбросаны на небольшой территории, что и позволяет думать, что изначально они были частью одного клада.

Обложка: Adrian Marsden / The Searcher