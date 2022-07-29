В Великобритании найдена голова доисторической рыбы
В британском графстве Глостершир палеонтологи обнаружили окаменелую голову древней хищной рыбы. Находкой оказался доисторический вид пахикормус, который населял моря Юрского периода порядка 180 млн лет назад.
«Удивительно, что ее [рыбы] череп сохранился в целости», - рассказал о находке палеонтолог Невилл Холлингворт. Он отметил, что в большинстве случаев высокое давление земной коры со временем сплющивает окаменелости, передает ВВС.
Головы рыбы стала одной из находок, обнаруженных в ходе раскопок в деревне Кингс Стэнли. Миллионы лет назад это место было покрыто водами тропического моря.
Обложка: Live Science
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