В Великобритании найдена голова доисторической рыбы

В британском графстве Глостершир палеонтологи обнаружили окаменелую голову древней хищной рыбы. Находкой оказался доисторический вид пахикормус, который населял моря Юрского периода порядка 180 млн лет назад.

«Удивительно, что ее [рыбы] череп сохранился в целости», - рассказал о находке палеонтолог Невилл Холлингворт. Он отметил, что в большинстве случаев высокое давление земной коры со временем сплющивает окаменелости, передает ВВС.

Головы рыбы стала одной из находок, обнаруженных в ходе раскопок в деревне Кингс Стэнли. Миллионы лет назад это место было покрыто водами тропического моря.

Обложка: Live Science