В Великобритании на чердаке дома нашли голову египетской мумии

В городе Рамсгит в Великобритании исследователи изучили голову древнеегипетской мумии, случайно обнаруженную на чердаке дома. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Kent Online.

Эти останки были случайно обнаружены в доме, доставшемся новому владельцу по наследству от брата. По всей видимости, в Британии находка оказалась в качестве сувенира еще в XIX веке.

Рентгенограмма головы показала, что голова принадлежала взрослой женщине. Затем ученые провели компьютерную томографию, благодаря которой выяснилось, что головной мозг женщины был удален, зато отлично сохранился язык.

Кроме того, из-за употребления в пищу грубых продуктов эмаль ее зубов оказалась сильно изношенной. В левой ноздре и спинномозговом канале ученые заметили трубочки из неизвестного материала.

В дальнейшем исследователи планируют создать трехмерную модель головы и, возможно, реконструировать лицо женщины.

Обложка: Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust/YouTube