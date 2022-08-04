В Удмуртии дан старт первой смене военно-исторического лагеря «Страна Героев»

В Удмуртии на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» смены военно-исторического лагеря «Страна героев» примут свыше тысячи детей и подростков и пройдут с 1 по 14 августа и с 17 по 30 августа 2022 года.

2 августа состоялось открытие первой смены. В торжественной церемонии приняли участие: Депутат Государственной думы Российской Федерации Лариса Буранова, Министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Ольга Лубнина, Председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, член Фракции "Единая Россия" Иван Черезов, Руководитель агентства по молодежной политике Удмуртской Республики Алексей Выстребов, Координатор федерального проекта «Военно-исторического лагеря «Страна героев» Алан Габисов.

Все собравшиеся поздравили ребят с началом смены и пожелали продуктивно и весело провести время, а также научиться новому. Участники лагеря - воспитанники кадетских классов, члены военно-патриотических объединений, региональных поисковых отрядов, юные спасатели, представители краеведческих экспедиций, школьных пресс-центров и киностудий, юные журналисты.

На протяжении 14 дней ребята освоят модули, посвященные военной истории России, социальному проектированию, а также тематические курсы: «Защитники», «Хранители Истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы», будут заниматься физической культурой и спортом. Программа способствует повышению самостоятельности ребят, активному поиску необходимой информации, интеграции обучения с имеющимися знаниями, развитию аналитических способностей и применению на практике полученных знаний и навыков. Опытные инструкторы научат работать в команде, преодолевать страх и сомнения, развивать ораторское мастерство и проявлять лидерские качества. При этом каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны, а также получит возможность ознакомиться с техникой сдачи норм ГТО, азами прыжков с парашютом и высотной подготовки.

Также смены проекта пройдут в Республике Татарстан, Республике Мордовии, Кировской и Самарской областях. Военно-исторический лагерь «Страна Героев» реализуется в рамках нацпроекта «Культура», оператором проекта является АНО «АРВТ». Учебная программа разработана Российским военно-историческим обществом и утверждена Министерством культуры Российской Федерации.

Обложка: rvio.histrf.ru