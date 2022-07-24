В Тверской области найдены артефакты времен Ивана Грозного
В Тверской области археологи обнаружили артефакты времен Ивана Грозного. Ученые нашли старинные предметы на месте строительства автомобильной трассы М-11 «Нева».
Исследователи работают на объекте культурного наследия Селище Романово – 1, где будет расположен Северный обход Твери по трассе М-11. Археологи уже вскрыли больше половины от планируемого объема.
В ходе раскопок ученые обнаружили погреба, которые в годы позднего Средневековья являлись частью усадеб. Там исследователи нашли фрагменты керамики, металлические ключи от сничных замков XVI века, удила, глиняную детскую свистульку, бронзовый перстень, пряжки, ножи и нательные кресты, а также серебряные и медные монеты времён Ивана Грозного, передает «Комсомольская правда».
Обложка: «Автодор»
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва при Ларге. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России