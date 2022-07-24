В Тверской области найдены артефакты времен Ивана Грозного

В Тверской области археологи обнаружили артефакты времен Ивана Грозного. Ученые нашли старинные предметы на месте строительства автомобильной трассы М-11 «Нева».

Исследователи работают на объекте культурного наследия Селище Романово – 1, где будет расположен Северный обход Твери по трассе М-11. Археологи уже вскрыли больше половины от планируемого объема.

В ходе раскопок ученые обнаружили погреба, которые в годы позднего Средневековья являлись частью усадеб. Там исследователи нашли фрагменты керамики, металлические ключи от сничных замков XVI века, удила, глиняную детскую свистульку, бронзовый перстень, пряжки, ножи и нательные кресты, а также серебряные и медные монеты времён Ивана Грозного, передает «Комсомольская правда».

Обложка: «Автодор»