В Турции обнаружили летнюю резиденцию внука Чингисхана

На юго-востоке Турции вблизи деревни Ханкёй найдены следы дворцового комплекса и прилегающего к нему поселения, предположительно сооруженного внуком Чингисхана ильханом Хулагу в середине XIII века. Прообразом для построек стала столица Монгольской империи Каракорум, считают ученые.

Отмечается, что комплекс мог быть летней резиденцией ильхана. Исследователи утверждают, что найденная на месте раскопок черепица аналогична фрагментам керамики хулагуидского времени из Ванского музея. По словам ученых, на территории Малой Азии черепичные плитки такого типа не изготовлялись.

Среди находок – остатки печи для обжига керамики, а также следы других построек. Одну из них определили как караван-сарай, другие, расположенные к востоку от него, пока не идентифицированы, сообщается в пресс-релизе Университета Кятиба Челеби в Измире.

Обложка: İzmir Katip Çelebi University