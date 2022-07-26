В Турции нашли мозаику с 12 подвигами Геракла

На южном побережье Турции во время раскопок древнего города Сиедра обнаружили большую мозаику II века нашей эры, на которой изображены 12 подвигов Геракла. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Arkeonews.

На огромной напольной мозаике размером приблизительно 21,91×7,9 метра изображены сцены с 12 подвигами Геракла. При этом фигуры выполнены в полный человеческий рост. Вероятно, ее изготовили во II веке нашей эры.

Руководитель раскопок Эртуг Эргюрер из Университета Караманоглу Мехмет-бея сообщил, что сцены с подвигами сохранились очень хорошо. После исследования археологи вновь покрыли ее грунтом, чтобы сохранить для более подробного изучения в будущем.

Обложка: Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı/Twitter