В Турции нашли мозаику с 12 подвигами Геракла
На южном побережье Турции во время раскопок древнего города Сиедра обнаружили большую мозаику II века нашей эры, на которой изображены 12 подвигов Геракла. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Arkeonews.
На огромной напольной мозаике размером приблизительно 21,91×7,9 метра изображены сцены с 12 подвигами Геракла. При этом фигуры выполнены в полный человеческий рост. Вероятно, ее изготовили во II веке нашей эры.
Руководитель раскопок Эртуг Эргюрер из Университета Караманоглу Мехмет-бея сообщил, что сцены с подвигами сохранились очень хорошо. После исследования археологи вновь покрыли ее грунтом, чтобы сохранить для более подробного изучения в будущем.
Обложка: Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı/Twitter
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва при Ларге. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России