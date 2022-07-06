В Тульской области восстановили старинную колокольню

В Тульской области отреставрировали колокольню, построенную в Веневе для Никольской церкви в середине XIX века. В ней открыли звонницу, молельный зал и смотровую площадку.

«Работы по восстановлению объекта культурного наследия Никольской колокольни начались в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Сегодня Николаевская колокольня - это действующий объект. На первом этаже расположен молельный зал, на ярусах выше - музей, смотровая площадка и звонница», - сообщили в правительстве региона.

77-метровая колокольня является одной из главных достопримечательностей Венева. Ее начали строить в 1800 году, процесс занял 50 лет.

Обложка: tripadvisor.ru