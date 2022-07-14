В Тульской области нашли останки 60 красноармейцев

Вблизи деревни Корытинка Тульской области поисковики обнаружили в трех неучтенных захоронениях останки шестидесяти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обследование территории проводится с 8 июля в рамках экспедиции “Тульский рубеж”.

“Мы завершили работы на третьем захоронении, в нем обнаружены и подняты останки одиннадцати бойцов и командиров Красной армии. То есть суммарно в трех захоронениях были обнаружены останки шестидесяти человек”, — цитирует ТАСС руководителя регионального поискового отряда “Штурм” Михаила Булдакова.

Предположительно, бойцы погибли в 1942-1943 годах. Поисковая работа проводилась совместно с представителями следственного управления СК России по Тульской области.

Арсеньевский район Тульской области находился в оккупации с 25 октября по 27 декабря 1941 года. За этот период было дотла сожжено 27 сел, деревень и поселков. Боевые действия на территории района продолжались до июля 1943 года.

Обложка: “Поисковой отряд "Штурм". Город Тула” в ВК