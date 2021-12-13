В Туле открылся интерактивный музей обороны города

В Туле открылся Музей обороны города. Экспозиция разместилась в тенто-мобильных шатрах. Среди экспонатов: инсталляции и скульптуры, 27 экспозиционных, 64 мультимедийных и видеопроекционных комплекса, более тысячи подлинных экспонатов. Все это сопровождается акустическими и световыми эффектами, которые создают эффект полного погружения в эпоху.

Во время строительства музея была запущена акция, в ходе которой жители города могли принести и передать в дар музею личные вещи, фотографии и документы из семейного архива. Так, например, Туламашзавод передал музею станки 1934-1937 годов выпуска, а Тульский оружейный завод - образцы оружия времен войны. Много экспонатов было передано музею поисковыми отрядами - в числе таких экспонатов - знамя 278-й стрелковой дивизии, найденное в этом году в Тульской области.

Одновременно с музеем открыли сквер в честь 80-летия обороны Тулы. Сквер визуально делится на две части, символизирующие противостояние двух армий. В центре - мультимедийная мемориальная стена, на которой транслируются фотографии и имена героев.

Музей обороны станет крупнейшим в области, посвященным истории Великой Отечественной войны. В годы войны город отбил все атаки противника и остался непокорённым. Не пустили врага в Тулу его легендарные защитники - воины 50-й армии, которой последовательно командовали генералы А. Н. Ермаков и И. В. Болдин, бойцы Тульского рабочего полка под командованием А. П. Горшкова, войска НКВД, охранявшие оборонные заводы, население города и области.