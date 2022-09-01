В Томске найдено поселение VIII века до н. э.

В Томске археологи нашли древнее поселение, которое датируется VIII веком до н. э. Его площадь составляет 1 276 кв. м.

Ученые считают, что находка подтверждает гипотезу о нахождении на этом месте более 2 тыс. лет назад поселения древних людей. «С 19 века было понятно, что раз на данной территории города выявлен значимый для археологической науки могильник, то рядом находится и поселение, поскольку могильник и поселение всегда друг друга сопровождали при устройстве жизни древнего человека. И вот в этом году это место было обнаружено», - рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина.

Также исследователи обнаружили в поселении 32 фрагмента керамических сосудов, некоторые из которых датируются VIII веком до н. э. Они будут переданы в государственный музейный фонд, сообщает ТАСС.

Поселение включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области.

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