В Тобольске в 2023 году начнется реставрация кладбища с захоронениями декабристов

В Тобольске в 2023 году начнется реставрация Завального кладбища, на котором похоронили декабристов и писателя Петра Ершова. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Приступили к работе над проектом реставрации объектов культурного наследия на Завальном кладбище, а именно могил декабристов и других исторических личностей, которые вошли по просьбе тоболяков в программу "Тобольск настоящий". Сегодня с коллегами и проектировщиком вышли на место, чтобы обсудить все детали. <...> Проектируем в этом году, работы по реставрации и благоустройству начнем в 2023 году», - рассказал он.

Афанасьев отметил, что благоустройство затронет всю центральную аллею, площадь у храма и основные маршруты. «Есть необходимость перед благоустройством повести ремонт сетей. Также сделать шлагбаум, туалет, место для смотрителя, клумбы и лавочки», - добавил глава города.

Обложка: Telegram-канал Максима Афанасьева